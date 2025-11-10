Подробно търсене

Николай Станоев
Полицаи на мястото на стрелбата в Сан Франциско, 8 ноември 2025 г. Снимка: Stephen Lam/в. "Сан Франциско Кроникъл" чрез АП
Сан Антонио,  
10.11.2025 04:11
 (БТА)

Млад мъж застреля трима колеги, след което се самоуби, в Тексас. Междувременно петима души бяха ранени пред супермаркет в Сан Франциско, щата Калифорния, предаде Асошиейтед прес.

Поредните масови стрелби в САЩ отново насочват вниманието към този проблем в страната и дебатите за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия.

Двадесет и една годишен мъж застрелял двама мъже и една жена в компания за озеленяване в Сан Антонио в събота сутринта, съобщиха вчера от полицията в този град в щата Тексас. Няколко часа по-късно убиецът, идентифициран като Хосе Ернандес Гало, бил открит мъртъв с огнестрелна рана, която си причинил сам.

Мотивът за престъплението засега не е изяснен, казаха от полицията, но уточниха, че стрелецът не е подбрал жертвите си на случаен принцип. Разследването продължава.

В Сан Франциско, петима души били простреляни пред супермаркет в събота вечерта, съобщиха местните власти.

Мъжът е с опасност за живота. В болница са били приети и четирима непълнолетни.

Няма задържани хора във връзка със стрелбата, като на този етап полицията не е съобщавала за заподозрени.

 

 

/НС/

Към 05:12 на 10.11.2025 Новините от днес

