АКТУАЛИЗИРАНА

Двама задържани бяха убити, а един е критично ранен след стрелба в имиграционен център в Далас

Николай Джамбазов
Полицаи оглеждат покрива на жилищен блок в близост до мястото на стрелба срещу центъра на Американската имиграционна и митническа служба в Далас. (AP Photo/Julio Cortez)
Далас,  
24.09.2025 21:58
 (БТА)

Неизвестен стрелец откри огън днес по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в Далас от покрив на близка сграда, като уби двама задържани и рани трети, преди да отнеме живота си, предаде Асошиейтед Прес.

Точният мотив за атаката все още не е известен. ФБР съобщи на сутрешна пресконференция, че мунициите на местопрестъплението са съдържали послания срещу АИМС.

Ръководителят на службата Каш Пател разпространи чрез медии снимки, на които се вижда патрон с надпис "Анти-АИМС", написан с маркер. 

Стрелецът е произвел безразборни изстрели към сградата, включително и към микробуса в защитения вход, където са били простреляни жертвите, предаде Министерството на вътрешната сигурност на САЩ в прессъобщение. Раненият е хоспитализиран в критично състояние, съобщи ведомството.

/ЛМ/

