Главният прокурор на САЩ разполага служители на министерството на правосъдието в обектите на американските имиграционни служби

Илиян Цвейн
Министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди, Снимка: AP/Alex Brandon, архив
Вашингтон,  
27.09.2025 08:40
 (БТА)

Служители на министерството на правосъдието на САЩ ще бъдат разположени в обектите на федералните имиграционни служби в цялата страна, заяви снощи в публикация в "Екс" (X) министърът на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.

Решението последва стрелба в офис на Имиграционната и митническа служба в Далас в сряда, при която двама души бяха убити. Федерални служители съобщиха, че стрелецът се е самоубил.

"Давам указания на съвместните антитерористични сили в цялата страна да разбият и разследват всички организации и лица, участващи в актове на вътрешен тероризъм, включително повтарящи се актове на насилие и възпрепятстване на федерални агенти", обяви Бонди в публикацията си.

