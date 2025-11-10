Подробно търсене

Международна конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси" ще се състои днес в София

Христо Воденов
Снимка: Сметна палата, архив
София,  
10.11.2025 06:00
Сметната палата на Република България организира днес в София международна конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", съобщи одитният орган.

С нея Палатата ще отбележи две годишнини в своята история - 145 г. от създаването си и 30 години от възстановяването на одитната институция. 

Във форума, който ще се състои в "Гранд Хотел Милениум София" от 09:30 часа, ще участва министър-председателят Росен Желязков, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Сред участниците се очаква да бъдат също вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на електронното управление Валентин Мундров, българският представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова.

Най-важните аспекти и достижения на държавата, компаниите и научните среди за изграждането на AI капацитет в полза на доброто управление, възможните кибер заплахи, за които всяка институция трябва да е подготвена, партньор или заплаха е изкуственият интелект за различните професии - това са част от темите, които ще представят лектори от държавния и частния сектор.  

Сред тях са инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на ИНТОСАЙ (Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии) към СУ "Св. Климент Охридски", Силвия Пенева, управляващ партньор в "Делойт България", Доброслав Димитров, председател на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) и член на консултативния съвет на БАСКОМ, Алвар Нууакас, председател на Работната група по IT на ЕВРОСАЙ (Европейска организация на върховните одитни институции).

Ще бъде споделен и опитът на българската Сметна палата за прилагането на изкуствения интелект в одитната дейност.

Вчера Палатата отбеляза своята годишнина с 3D мапинг на фасадата на Регионалния исторически музей в София.

/ВЙ, ЦМ/

Свързани новини

07.08.2025 09:01

Сметната палата прие 160 одитни доклада от началото на годината

160 одитни доклада прие Сметната палата от началото на годината до края на юли 2025 г., съобщиха от институцията.  За открити нарушения, сред които при процедури за обществени поръчки и управление на имоти общинска собственост, са сезирани Агенцията
30.07.2025 10:02

Сметната палата влиза на одит в МРРБ, МОСВ и общини заради безводието

Сметната палата ще извърши одит на тема "Осигуряване на достъп до питейна вода на населението в условия на засушаване" за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2025 г., заложен в Програмата за одитната дейност на институцията за 2025 г.
23.07.2025 23:34

Парламентът избра Мария Илиева за член на Сметната палата за срок от седем години

Парламентът избра Мария Илиева за член на Сметната палата за срок от седем години. Кандидатурата й подкрепиха 119 народни представители от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и един нечленуващ в парламентарна

