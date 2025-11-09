Книгата "Катя Паскалева: Тишина от думи" ще бъде представена на 12 ноември в Пазарджик

Книгата "Катя Паскалева: Тишина от думи" на Георги Тошев ще бъде представена на 12 ноември в Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик, съобщиха от местната администрация.

Авторът ще разкаже за работата си по биографичното издание, споделяйки лични истории и съкровени моменти от живота и творчеството на Катя Паскалева.

След срещата ще бъде прожектиран филмът "Катя и Слона. Техният Пловдив".

Събитието е част от проекта "ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце", изпълняван от Община Пазарджик и финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На 11 ноември ще бъде представена изложбата "Катя Паскалева: Жена със сто лица" във фоайето на театъра.