ПАОК с Десподов прекъсна серия от седем победи след поражение от Панатинайкос

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов започна като титуляр за своя ПАОК при загубата от Панатинайкос с 1:2 като гост в дербито на 10-ия кръг на гръцката Супер лига.

ПАОК бе в серия от седем поредни победи във всички турнири, но победният ход на тима от Солун бе прекъснат при гостуването в Атина.

Панатинайкос поведе с два гола в средата на първото полувреме на Милош Пантович и Тин Йедвай.

В 58-а минута Десподов бе заменен от Тайсон и само три минути по-късно Тайсон направи асистенция за попадение на Янис Константелиас, но гостите не успяха да стигнат поне до реми.

Поражението остави ПАОК на второто място с 23 точки. Панатинайкос е на 6-ото място с 15 точки. Лидер е Олимпиакос с 25 точки.