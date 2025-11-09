Подробно търсене

ПАОК с Десподов прекъсна серия от седем победи след поражение от Панатинайкос

Мирослав Димитров
AP Photo/Giannis Papanikos
Атина,  
09.11.2025 23:26
 (БТА)

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов започна като титуляр за своя ПАОК при загубата от Панатинайкос с 1:2 като гост в дербито  на 10-ия кръг на гръцката Супер лига.  

ПАОК бе в серия от седем поредни победи във всички турнири, но победният ход на тима от Солун бе прекъснат при гостуването в Атина. 

Панатинайкос поведе с два гола в средата на първото полувреме на Милош Пантович и Тин Йедвай. 

В 58-а минута Десподов бе заменен от Тайсон и само три минути по-късно Тайсон направи асистенция за попадение на Янис Константелиас, но гостите не успяха да стигнат поне до реми. 

Поражението остави ПАОК на второто място с 23 точки. Панатинайкос е на 6-ото място с 15 точки. Лидер е Олимпиакос с 25 точки.

/МД/

