Доналд Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от редовния сезон на Националната футболна лига (НФЛ, американски футбол - бел. ред.), предаде Асошиейтед прес.

Тръмп присъства във федералната столица на срещата между местния отбор "Вашингтон Командърс" и "Детройт Лайънс". Той е придружаван от шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

Действащ президент на САЩ присъства на мач от редовния сезон в НФЛ за трети път в историята, посочва АП. Предишните два са през 1969 и 1978 г. - съответно Ричард Никсън и Джими Картър.

През февруари Тръмп стана първият действащ американски президент, присъствал на Супербоул - най-голямото и комерсиално спортно събитие в САЩ (финала в НФЛ - бел. ред.).

"Малко закъснях", каза той пред репортери, пристигайки вчера на "Нортуест Стейдиъм" във Вашингтон.

Когато Тръмп бе показан на видеостената в края на първото полувреме, от трибуните се чуха освирквания, отбелязва АП.

"Ще имаме добър мач. Нещата вървят много добре. Страната се справя добре. Демократите трябва отново да я отворят", каза президентът републиканец, имайки предвид частичното спиране на работата на федералното правителство.

В събота прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Тръмп иска новият стадион на "Вашингтон Командърс" да бъде кръстен на негово име.

Поне засега обаче президентът на САЩ не носи късмет на домакините. След изиграването на три от четирите части гостите водят с 35:16 точки.