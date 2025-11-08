Американският президент Доналд Тръмп иска стадион в столицата Вашингтон да бъде кръстен на него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска вашингтонският отбор по американски футбол "Вашингтон Командърс" да кръсти бъдещия си стадион на него, съобщи днес телевизия И Ес Пи Ен, предаде Ройтерс.

"Това би било прекрасно име, тъй като именно президентът Тръмп направи възможно преустройството на новия стадион", каза снощи говорителката на Белия дом Карълайн Левит в съобщение по електронната поща до американската спортна телевизия.

Главнокомандващият е изразил желанието си за това пред собствениците на отбора "Вашингтон Командърс" от Националната футболна лига на САЩ, начело с Джош Харис.

Тръмп не е чужд на идеята на негово име да бъдат кръстени сгради, хотели, казина и голф игрища като предприемач в областта на недвижимите имоти, в допълнение към продажбата на артикули със запазената марка "Тръмп", вариращи от маратонки до библии, отбелязва Ройтерс.

Планираният нов стадион с купол на стойност 3,7 млрд. долара ще бъде построен във Вашингтон на мястото на бившия стадион "Робърт Ф. Кенеди", дом на тогавашния отбор "Вашингтон Редскинс" от 1961 г. до 1996 г. Стадионът с 65 000 места се очаква да отвори врати през 2030 г.