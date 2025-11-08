Подробно търсене

Американският президент Доналд Тръмп иска стадион в столицата Вашингтон да бъде кръстен на него

Светослав Танчев
Американският президент Доналд Тръмп иска стадион в столицата Вашингтон да бъде кръстен на него
Американският президент Доналд Тръмп иска стадион в столицата Вашингтон да бъде кръстен на него
Президентът на САЩ Доналд Тръмп (в центъра) наблюдава финала на първенството на Националната футболна лига на САЩ "Супербоул" в Ню Орлиънс на 9 февруари 2025 г. Снимка: AP/Ben Curtis, File
Вашингтон,  
08.11.2025 19:57
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска вашингтонският отбор по американски футбол "Вашингтон Командърс" да кръсти бъдещия си стадион на него, съобщи днес телевизия И Ес Пи Ен, предаде Ройтерс.

"Това би било прекрасно име, тъй като именно президентът Тръмп направи възможно преустройството на новия стадион", каза снощи говорителката на Белия дом Карълайн Левит в съобщение по електронната поща до американската спортна телевизия.

Главнокомандващият е изразил желанието си за това пред собствениците на отбора "Вашингтон Командърс" от Националната футболна лига на САЩ, начело с Джош Харис.

Тръмп не е чужд на идеята на негово име да бъдат кръстени сгради, хотели, казина и голф игрища като предприемач в областта на недвижимите имоти, в допълнение към продажбата на артикули със запазената марка "Тръмп", вариращи от маратонки до библии, отбелязва Ройтерс.

Планираният нов стадион с купол на стойност 3,7 млрд. долара ще бъде построен във Вашингтон на мястото на бившия стадион "Робърт Ф. Кенеди", дом на тогавашния отбор "Вашингтон Редскинс" от 1961 г. до 1996 г. Стадионът с 65 000 места се очаква да отвори врати през 2030 г.

/СХТ/

Свързани новини

08.11.2025 17:42

Джо Байдън обвини Доналд Тръмп, че разрушава не само Белия дом, но и САЩ

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп, като отбеляза, че той разрушава не само Източното крило на Белия дом, но и цялата страна, предаде ДПА.   "Знаех, че Тръмп ще предприеме разрушителни
24.10.2025 00:20

Цялото Източно крило на Белия дом беше напълно разрушено заради планирания строеж на нова бална зала

Цялото Източно крило на Белия дом беше напълно разрушено съгласно плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп там да бъде построена бална зала, предаде Асошейтед прес. Прочутото Източно крило на президентството, в което първите дами са пишели
12.03.2024 13:40

Как първите дами на САЩ упражняват властта си

Първата дама на САЩ Джил Байдън все още не е забравила, когато вицепрезидентката Камала Харис по същество едва ли не обвини президента Джо Байдън, нейния съпруг, че е сегрегационист, пише сп. "Политико".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:01 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация