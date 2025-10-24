Подробно търсене

Цялото Източно крило на Белия дом беше напълно разрушено заради планирания строеж на нова бална зала

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Jacquelyn Martin
Вашингтон,  
24.10.2025 00:20
 (БТА)

Цялото Източно крило на Белия дом беше напълно разрушено съгласно плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп там да бъде построена бална зала, предаде Асошейтед прес.

Прочутото Източно крило на президентството, в което първите дами са пишели историята, планирали са държавни вечери или са защитавали определени каузи, вече е в историята, коментира агенцията.

Президентът Тръмп иска там да бъде построена огромна бална зала на стойност 300 милиона долара, която да е двойно по-голяма от размерите на Белия дом.  Републиканският държавен глава заяви, че той и няколко негови приятели ще платят за тази бална зала, която няма да струва нищо на данъкоплатците.

Тръмп разреши разрушаването на Източното крило на Белия дом още миналата седмица, въпреки че все още нямаше необходимите разрешителни от компетентните правителствени агенции за това.

Много заможни физически лица, американски технологични компании, компании за криптовалута, енергийни и отбранителни корпорации са дарили пари за изграждането на новата бална зала, допълва Ройтерс. След дарителите са „Амазон“, „Койнбейз“, „Хард Рок интернешънъл“, „Майкрософт“, „Ти-мобайл“, „Юниън пасифик“ и други компании, допълва агенцията, като се позовава на списък, предоставен от Белия дом. В списъка сред физическите лица фигурира и човек с името Константин Соколов, допълва агенцията.

 

 

/ГГ/

Към 01:08 на 24.10.2025 Новините от днес

