Млади хора с епилепсия разкриват „Емоции на фокус“ в изложба в София

Фотоизложбата „Емоции на фокус“, създадена от млади хора с епилепсия, ще бъде открита днес, 10 ноември, в столичния „Рослин сентръл парк хотел“. Събитието е част от едноименен проект на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ), финансиран от Столична община по програма „Социални иновации“, информират от екипа.

Те посочват, че проектът цели да подпомогне развитието на емоционалната интелигентност на хора с епилепсия и интелектуални затруднения чрез методите на психологията и арт терапията. Участниците се снимат взаимно в различни емоционални състояния, за да се научат да разпознават собствените и чуждите чувства – умение, което често е затруднено при хората от тази група и води до предизвикателства в комуникацията, допълват организаторите.

„Разпознаването на емоциите на другите дава спокойствие в общуването на хората с епилепсия. Ако виждат кога човекът отсреща е отворен към разговор или кога е тъжен или ядосан, те се чувстват приети и по-уверени“, казва Веска Събева, председател на АРДЕ и ръководител на проекта.

Изложбата представя не само творбите, а и процеса на работа авторите – своеобразното пътуване през света на чувствата, цветовете и вътрешните преживявания на участниците. С децата и младежите в двата дневни центъра в София работят психолозите Мира Каленицова и Светослав Арнаудов, както и арттерапевтът Даниела Лазарова, посочват организаторите.

