Мъж, пресичал по неосветена пешеходна пътека в Ловеч, е блъснат от автомобил

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова (архив)
Ловеч,  
10.11.2025 13:58
 (БТА)
Пресичащ по неосветена пешеходна пътека в Ловеч мъж е блъснат от автомобил, съобщават от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на кръстовище в града. При управление на лек автомобил 67-годишна водачка е блъснала 65-годишен мъж. Пострадалият е откаран за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободен за домашно лечение. 

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. Съставен ѝ е акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

БТА припомня, че преди година 82-годишен пешеходец почина на място, след като бе блъснат от лек автомобил на централния бул. "България" в Ловеч. 

/РИ/

