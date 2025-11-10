Подробно търсене

Седемнадесет сигнала за домашно насилие в Ловешко са получени за месец, съобщиха от полицията

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Снимка: БТА (архив)
Ловеч,  
10.11.2025 13:54
 (БТА)

През миналия месец са получени 17 сигнала за домашно насилие в Ловешка област, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР. През периода са издадени шест заповеди за незабавна защита и пет за постоянна защита.

Последният случай, който полицията в Ловеч проверява, е за тормоз на жена от сина ѝ. За случая е получен сигнал, че 47-годишен от няколко месеца периодично упражнява физически тормоз върху майка си. 

На адреса в ловешкото село Славяни незабавно са изпратени полицейски служители, установена е потърпевшата жена и от нея са взети сведения, след което и е оказано необходимото съдействие. Мъжът не е установен на адреса.

По случая в Районното управление на МВР в Ловеч е образувана преписка и работата продължава.

