Националната награда за фотографско изкуство „Анастас Карастоянов“ ще бъде връчена на 22 ноември в Самоков

Церемонията по връчване на Националната награда по фотография „Анастас Карастоянов“ ще се състои на 22 ноември от 16:00 ч. в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – Самоков. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

През почивните дни в града се е състоя заседание на журито за определяне на носителя на Националната награда по фотография „Анастас Карастоянов“.

Повече от 100 фотографи от цялата страна изпратиха над 2000 свои творби в категориите портрет, природа, спорт, актова, улична, въздушна и експериментална фотография.

Журито, с председател доц. д-р Александър Нишков, преподавател по фотография, и членове Надежда Павлова, докторант в Националната художествена академия, Милан Христев, първият носител на наградата, и Ивелина Берова – лауреат от 2022 г., направи подбор на фотографиите, които ще бъдат част от финалната изложба.

Кметът на общината Ангел Джоргов обсъди с журито значението на наградата за българските фотографи и мотивите, които ще бъдат определящи за класирането. Членовете на журито казаха, че тази година много голяма част от получените фотографии са с висока художествена стойност, добавят от Общината.

При селекцията са водещи цялостната концепция, посланието и художествената дълбочина на творбите, както и техническото майсторство на авторите. Журито подчерта, че изборът е бил особено труден заради изключително високото ниво на представените кадри.

През 2017 година Община Самоков с решение на Общинския съвет приема статута и учредява Националната награда за фотографско изкуство. Целта е, от една страна, да се отдаде признание на самоковеца Анастас Карастоянов и рода Карастоянови – пионери на българската фотография, а от друга – да се подчертае голямата роля на Самоков за развитието на фотографията в България, припомня БТА.

Миналогодишният носител на наградата бе Райна Власковска.