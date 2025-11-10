Подробно търсене

19 медала за България от международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"

Ива Кръстева
Александра Фейгин, снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
10.11.2025 13:55
 (БТА)

Общо 19 медала (7 златни, 6 сребърни и 6 бронзови) спечелиха фигуристите на България на международния турнир "Денкова-Стависки къп". Състезанието се провежда от 2012-а и тази година събра почти 400 участници от 34 нации, като надпреварата бе във всички възрастови групи индивидуално, танцови двойки (Junior и Senior) и Solo Ice dance (Junior и Senior).

България беше представена от най-добрите си фигуристи. При жените сребро завоюва Александра Фейгин, която през февруари догодина ще участва за втори път на олимпиада. При девойките Лиа Любенова взе бронз.

В танците на лед участваха 17 дуета от 14 нации. Сред тях трябваше да са Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев, които да представят България. Двамата бяха в София и тренираха в Зимния дворец, но травма на фигуристката ги спря от участие в последния момент. При юношеските танцови двойки извън класирането участваха два дуета, включително представящите България Силвия Лутай и Константин Ткаченко.

За първи път българската публика видя наживо състезание в най-новата дисциплина, призната от Международния кънки съюз (ISU) - Solo Ice Dance. В София състезанието бе в категории Senior Solo Ice Dance и Junior Solo Ice Dance, като България бе представена в Junior от Марина Николова (четвърто място), Радина Захариева (седмо място), Ивайла Месечкова (осмо място). 

В категория Advanced Novice Boys участниците бяха двама, като Калоян Русев е първи, а Михаил Дюлгерски втори. При Advanced Novice Girls участваха 36 момичета, включително 11 българки, а София Цанова спечели бронзов медал. В Intermediate Novice Boys също имаше само две български момчета, като Андрей Манолов е първи, а Александър Христов втори. В Intermediate Novice Girls играха 13 момичета, а Мина Захариева е с бронз. В Basic Novice Girls I се състезаваха 20 фигуристки, като Габриела Кахаркова грабна титлата.

38 фигуристки играха в категория Basic Novice Girls II, сред които имаше и 26 българки. Среброто спечели Йоана Антонова, а бронз взе Ида Захариева. Само две момчета играха в Cubs Boys, като Ивелин Христов стана първи. В Cubs Girls I подиумът е изцяло български - първо място за Гергана Динева, второ за Дария Петрова и трето за Алиса Крусински. И в Cubs Girls II всички медали останаха в България, като първа е Йоана Радева, следвана от Алиса Велбовец и Александра Атанасова. Андреа Радева е шампион в категория Chicks Girls, в която участваха 13 момичета.

