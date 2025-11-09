Александра Фейгин пред БТА: "На Олимпийските игри искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми, за да бъда доволна от себе си"

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин заяви в интервю за БТА, че не е доволна от представянето си, след като спечели сребърен медал при жените на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп" в Зимния дворец в столицата.

Тя се завърна на леда след контузия на ръката при битов инцидент.

"Честно казано, не съм доволна много, тъй като допуснах технически грешки. Но бях контузена, така че това, че излязох на леда е някаква малка победа за мен. Тази травма попречи на подготовката ми, тъй като не съм тренирала две седмици изобщо, имах седмица и половина да вляза в някаква форма и съответно да изляза на леда. Сега ръката ми е по-добре, но имам малко дискомфорт от време на време, както преди малко. Не знам на какво се дължи . . . не е приятна ситуацията, но трябва да се търпи", каза фигуристката.

"Новите композиции постоянно се отработват, дори може би ще имам лагер с хореографа, за да ги отработим повече. Предполагам, че освен този лагер, ще участвам на Европейското първенство и може би на международно състезание също", добави тя.

На турнира "Денкова-Стависки къп" Фейгин показа костюма за волната програма, с който ще участва на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, но за кратката програма такъв все още се шие и не е готов.

В Италия Александра Фейгин ще участва за втори път на зимна олимпиада след Пекин 2022.

"На първо място там искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми, да вляза на финал . . . просто да съм доволна от себе си - това за мен е най-важното. Чисти програми. Вече чувствам новите композиции, но смятам, че имам доста още работа по тях", завърши Фейгин.