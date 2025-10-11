Подробно търсене

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин е с контузия на ръката

Ива Кръстева
Александра Фейгин, снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
София,  
11.10.2025 14:14
Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин е с контузия на ръката, след като е пострадала при битов инцидент, обяви самата тя в профила си в Инстаграм.

"Чаша ми преряза половината ръка, но съм наред, просто ще бъда малко като Франкенщайн", написа Фейгин на снимка, на която се вижда превързаната й ръка от китката до лакътя.

В последващо видео фигуристката обяснява, че раните са три и доста дълбоки, засягайки мускула. Тя обаче се надява да се възстанови бързо.

Фейгин със сигурност няма да бъде на леда няколко седмици, което ще окаже влияние на подготовката й за Зимните олимпийски игри в Италия през месец февруари догодина.

