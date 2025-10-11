Деян Михайлов завърши на 21-о място при юношите на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Абу Даби

Деян Михайлов завърши на 21-о място при юношите в турнира по фигурно пързаляне Гран При в Абу Даби (ОАЕ).

Българинът събра сбор от 135.07 точки. Възпитаникът на клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" и Андрей Лутай показа повече увереност във волната програма, в която е 17-и. Той беше 22-и след кратката програма с 38.22 точки.

Първото място в крайното класиране зае Лучиус Казанески (САЩ) с 219.63 точки. Среброто взе представителят на Белгия Денис Круглов с 218.19, а трети еСена Такахаши (Япония) с 216.72.

При девойките Лиа Любенова се нареди 22-а.