Подробно търсене

Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При за юноши и девойки в Абу Даби

Ива Кръстева
Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При за юноши и девойки в Абу Даби
Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При за юноши и девойки в Абу Даби
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
Абу Даби,  
09.10.2025 20:50
 (БТА)

Навръх своя 16-ия рожден ден Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При за юноши и девойки в Абу Даби (ОАЕ).

Българката заема временното 24-о място в конкуренцията на 35 фигуристки. Резултатът й е 44.03 точки (44.03 за технически елементи и 23.95 за компоненти на програмата), което е с почти три повече от постигнатото от нея на Гран При в Баку в края на септември.

След изпълнението си, докато чакаше оценката си, Любенова получи специален подарък от организаторите.

Временен лидер е трикратната световна шампионка за девойки Мао Шимада. Японката има 65.18 точки, а втора и трета са съответно представителката на Израел София Шифрин с 63.25 и Хана Бат (Австралия) с 62.98 точки.

В момента е кратката програма при юношите с участието на българина Деян Михайлов.

/ИК/

Свързани новини

09.10.2025 08:58

Лиа Любенова и Деян Михайлов ще представят България на турнира Гран При по фигурно пързаляне за девойки в Абу Даби

За Любенова това е второ участие за сезона в състезание от такъв ранг. Първото бе в Баку, където възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит завърши 25-а.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:00 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация