Ива Кръстева
24-о място за Лиа Любенова в дебютния й турнир за сезона Гран При на Баку по фигурно пързаляне
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
Баку,  
27.09.2025 11:26
 (БТА)

Лиа Любенова завърши на 24-о място в крайното класиране при девойките на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При в Баку (Азрбайджан).

Възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит е със сбор от 112.88 точки, след като беше 23-а в кратката и 24-а във волната програма.

Тя изигра предпазливо волната си програма по отношение на техническите елементи, но получи добри оценки за компоненти.

Златния медал спечели корейката Юсеон Ким със 185.99 точки. Тя бе четвърта в кратката програма, но спечели волната, в която бе включила и троен аксел, и това й бе достатъчно за победата. 

В същия турнир при юношите Деян Михайлов завърши на 14-а позиция.

/ИК/

Към 11:42 на 27.09.2025

