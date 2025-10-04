Още две лични постижения за Криста Георгиева и 23-о място на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Гданск

Криста Георгиева записа още две нови лични постижения - за волна програма и за общ сбор, с което завърши на 23-о място в крайното класиране при девойките на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Гданск (Полша).

Възпитаничката на клуб Елит и Даниела Величкова събра 118.67 точки, което е с над 20 повече от досегашния й най-добър общ сбор от 97.28. Резултатът й във волната програма е 73.61 спрямо предишните 64.77 точки. Ден по-рано българката записа личен рекорд и в кратката програма.

Първото място спечели Ю-джае Ким (Република Корея) със 199.86 точки. Тя беше трета след кратката програма, но грабна златото, като спечели волната, в която изпълни перфектен троен аксел.

Среброто е за словачката Алиса Ленгелова със 191.53 точки, а бронзът за Софи Жолин вон Фелтен със 190.67. Американката бе пета след кратката програма, но стигна до медала, като във волната изпълни два тройни аксела, единият в комбинация, и четворен салхов.