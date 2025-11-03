МОЛДПРЕС: Летище „Евгений Дога“ в Кишинев обяви търг за разширяване и модернизация на пътническия терминал

Международното летище „Евгений Дога“ в Кишинев обяви публична тръжна процедура за реконструкция и разширяване на сградата на пътническия терминал. Проектът предвижда преконфигуриране на съществуващите пространства, разширяване на функционалните зони и модернизация на инфраструктурата в съответствие с международните стандарти за комфорт и сигурност, съобщи агенция МОЛДПРЕС.

Модернизацията на терминала е част от стратегическия план за развитие на аерогарата в молдовската столица, който цели увеличаване на капацитета за обработка на пътници и подобряване на пътуването.

Според администрацията проектът ще бъде финансиран изцяло със собствени приходи, без участие на държавни средства. Работата ще се извършва поетапно така, че текущите оперативни дейности да не бъдат засегнати.

„Реконструкцията на терминала е стратегическа инвестиция в бъдещето на въздушния транспорт на Молдова. Чрез този проект се стремим да предложим на пътниците съвременни условия, ефикасни услуги и преживяване по европейски стандарт, като същевременно запазим непрекъснатостта на дейността на летището“, заявиха от ръководството на аеропорта.

Работата ще започне след определянето на победителя в търга, а продължителността на реконструкцията ще бъде обявена на по-късен етап.



