Мишустин пристигна в Пекин, където утре ще се срещне със Си Цзинпин

Министър-председателят на Русия Михаил Мишустин продължава обиколката си в Китай, предаде ТАСС. След края на работната си програма в Ханчжоу той пристигна в Пекин.

Очаква се утре сутринта Мишустин да се срещне с китайския президент Си Цзинпин. Предишният път, когато двамата се разговаряха тет-а-тет, беше на 20 декември 2023 г. в Пекин.

Руският премиер беше посрещнат тържествено днес на летището на китайската столица – имаше почетен военен строй и бяха издигнати държавните знамена на Русия и Китай.

Министър-председателят беше приветстван от посланика на Русия в Китай Игор Моргулов, както и от заместник-министъра на външните работи на Китай Цай Вей и от посланика на Китай в Русия Чжан Ханхуей.

Преди това в Ханчжоу, в провинция Чжъцзян, Мишустин се срещна със своя колега – премиера Ли Цян. Състоя се 30-ата редовна двустранна среща между ръководителите на правителствата. На нея бе отбелязано, че този механизъм се е доказал отлично за трите десетилетия на съществуването си.

На срещата с Ли Цян ръководителят на руския кабинет отбеляза, че делът на долара и еврото в търговските сделки между Русия и Китай е спаднал до нивото на статистическата грешка.

Освен това Мишустин изрази готовност за увеличаване на доставките на висококачествени руски хранителни продукти, познати на китайците благодарение на фестивалите и панаирите "Произведено в Русия", посочи ТАСС.

Руският премиер отбеляза растежа на туристическия обмен между двете държави и обяви, че руската страна работи активно за премахване на визите за туристи от Китай.

След срещата бяха подписани над десет документа, отнасящи се до сътрудничеството в областите на спътниковата навигация, селското стопанство, ядрените материали и други, обобщава ТАСС.