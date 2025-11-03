Подробно търсене

Руският премиер Михаил Мишустин пристигна в китайския град Ханчжоу, където ще се срещне с китайския си колега Ли Цян

Руският премиер Михаил Мишустин се ръкува с китайския си колега Ли Цян в кулоарите на срещата на Съвета на правителствените ръководители от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Исламабад, Пакистан, 16 октомври 2024 г. Снимка: Roman Naumov, Sputnik, Government Pool Photo via AP
Руският премиер Михаил Мишустин пристигна днес в китайския град Ханчжоу, където ще се срещне с китайския си колега Ли Цян, предаде ТАСС.

Двамата премиери първо ще разговарят на четири очи, след което ще проведат преговори в присъствието на членовете на делегациите на двете страни.

След днешната редовна среща на правителствените ръководители на двете държави, се очаква утре Мишустин да пристигне в Пекин, където в рамките на двудневната си визита да се срещне с китайския президент Си Цзинпин, посочва ТАСС.

Москва отдава "голямо значение" на визитата, заяви в петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който обаче не уточни дали руският президент Владимир Путин ще изпрати послание на китайския си колега чрез Мишустин, предаде агенция Интерфакс.

