Руският премиер Михаил Мишустин пристигна в китайския град Ханчжоу, където ще се срещне с китайския си колега Ли Цян

site.btaРуският премиер Михаил Мишустин пристигна в китайския град Ханчжоу, където ще се срещне с китайския си колега Ли Цян
Руският премиер Михаил Мишустин пристигна днес в китайския град Ханчжоу, където ще се срещне с китайския си колега Ли Цян, предаде ТАСС.
Двамата премиери първо ще разговарят на четири очи, след което ще проведат преговори в присъствието на членовете на делегациите на двете страни.
След днешната редовна среща на правителствените ръководители на двете държави, се очаква утре Мишустин да пристигне в Пекин, където в рамките на двудневната си визита да се срещне с китайския президент Си Цзинпин, посочва ТАСС.
Москва отдава "голямо значение" на визитата, заяви в петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който обаче не уточни дали руският президент Владимир Путин ще изпрати послание на китайския си колега чрез Мишустин, предаде агенция Интерфакс.
/АГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина