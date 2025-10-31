Руският премиер следващата седмица ще посети Китай, за да се срещне със Си Цзинпин

Подробно търсене

Николай Велев
Руският премиер Михаил Мишустин и китайският президент Си Цзинпин се срещат в Москва на 20 декември 2023 г. Снимка: Синхуа чрез АП
Москва ,  
31.10.2025 11:13
 (БТА)

Руският премиер Михаил Мишустин в понеделник заминава на двудневна визита Китай, за да се срещне с китайския си колега Ли Цян, президента Си Цзинпин и други официални лица, предаде Ройтерс, като се позова на прессъобщение на руското правителство.

Мишустин първо ще посети град Ханчжоу, където ще се срещне с колегата си Ли и ще участва в 30-ата редовна среща на правителствата на Русия и Китай.  

След това руският премиер ще замине за Пекин за преговори с президента Си.

В прессъобщението на руското правителство се отбелязва, че Русия и Китай задълбочават стратегическото сътрудничество в сферата на енергетиката. "Русия заема първо място в доставките на петрол на китайския пазар и тази година стана лидер в доставките на природен газ, благодарение на достигането на пълната договорена по проект мощност на газопровода "Силата на Сибир". Постигнати бяха и договорености за строителството на тръбопровода "Силата на Сибир-2", който ще стане един от най-големите газови проекти в историята", пише още в текста.

Освен енергетиката преговорите ще засегнат и теми като развитието на търговско-икономическото сътрудничество, логистичната свързаност, разширяването на сътрудничеството в областта на високите технологии, селското стопанство и др. 

/ГГ/

