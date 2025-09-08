"Росатом" се готви да емитира облигации в юани в Китай, китайска агенция даде рейтинг "ААА" на "Газпром"

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" се готви да емитира облигации, деноминирани в китайски юани. Това съобщи говорител на компанията днес, цитиран от Ройтерс, без да посочи подробности.

Съобщението идва след посещението на руския президент Владимир Путин в Китай миналата седмица, по време на което той призова за създаване на съвместна финансова инфраструктура за страните от "Глобалния Юг".

Ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов заяви по време на четиридневната визита, че руската корпорация е готова да помогне на Китай да изпревари Съединените щати по инсталиран ядрен капацитет.

Русия вече е помогнала за изграждането на четири ядрени реактора в Китай и в момента строи още четири, като според Лихачов Китай има нужда от големи количества уран и ядрено гориво за своите амбициозни планове.

Ключовото енергийно подразделение на "Росатом" - "Атоменергопром", обяви през април, че е получило кредитен рейтинг "AAA" със стабилна перспектива от китайската рейтингова агенция "Дадун глоубъл кредит рейтингс" (Dagong Global Credit Rating).

Друга китайска рейтингова агенция - "Си Ес Си Ай Пънюан" (CSCI Pengyuan), определи най-високия рейтинг "AAA" на руската петролна и газова корпорация "Газпром", която е в черния списък на САЩ, откривайки и за него пътя за евентуално емитиране на дълг на вътрешния китайски облигационен пазар.

Достъпът до китайския облигационен пазар - втория по големина в света, би бил голямо предимство за руските компании, които са блокирани от получаване на западното финансиране заради санкции.

"Газпром" получи рейтинга "AAA" само дни, след като Русия и Китай дадоха зелена светлина за проекта "Силата на Сибир 2" - мащабен газопровод, свързващ двете страни и израз на стремежа им да намалят икономическата си зависимост от Запада.

Китай се готви да възстанови достъпа на големи руски енергийни компании до своя вътрешен пазар на облигации, което е ясен знак за задълбочаване на дипломатическите и икономическите връзки между Пекин и Москва., съобщи вчера в. "Файненшъл таймс".

По информация на запознати източници, Висши китайски финансови регулатори са уверили ръководителите на руски енергийни компании по време на среща в края на август в Гуанчжоу, че ще подкрепят плановете им за емитиране на облигации в юани (т.нар. "панда облигации"), посочват източници.

Ако се реализира, това ще бъде първото финансиране чрез облигации на руски корпорации в Китай от началото на войната в Украйна през 2022 г. и първото руско дългово финансиране на публичния пазар в континентален Китай от 2017 г., когато алуминиевият гигант "Русал" набра 1,5 млрд. юана (около 210 млн. долара).