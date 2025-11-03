МИНА: Черна гора ще продължи да създава благоприятна среда, каза вицепремиерът Ервин Ибрахимович

На среща в Истанбул с турския си колега Хакан Фидан черногорският вицепремиер и министър на външните работи на Черна гора Ервин Ибрахимович каза, че Черна гора ще продължи да създава благоприятна среда за чуждестранните инвеститори, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В прессъобщение Министерството на външните работи на Черна гора отбеляза, че фокусът на срещата между Ибрахимович и Фидан, проведена в рамките на Световния форум ТРТ в Истанбул, е бил върху засилване на икономическото сътрудничество, като се има предвид, че турските инвестиции съставляват важен сегмент от цялостната икономическа дейност на Черна гора.

Ибрахимович е изразил благодарност за приноса на турските компании за развитието на икономиката на Черна гора.

Той е добавил, че Черна гора ще продължи да създава благоприятна среда за чуждестранните инвеститори.

Двамата външни министри са потвърдили взаимното си удовлетворение от високото ниво на двустранните отношения между Черна гора и Турция, които непрекъснато се развиват в дух на приятелство, доверие и взаимно уважение.

