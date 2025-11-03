Ивица Вукотич: "Имахме план срещу Балкан, но не ни провървя"

„Тренирахме много, готвихме се за този мач, имахме план, но днес не ни провървя“, каза пред журналисти наставникът на Миньор 2015 Перник - Ивица Вукотич след загубата от Балкан Ботевград.

Той добави, че гостите са били по-класният отбор. Вукотич благодари за подкрепата на феновете и посочи, че е голям успех фактът, че залата е пълна. Наставникът поднесе извиненията си към тях, като даде дума, че в следващите мачове ще ги зарадват с победа.

Балкан се наложи над Миньор 2015 с 99:81 (28:19, 22:13, 26:25, 23:24) като гост в зала „Борис Гюдеров“ в Перник в двубой от петия кръг на Националната баскетболна лига за мъже. Победата беше втора поредна и общо четвърта за тима от Ботевград, а Миньор 2015 прекъсна серията си от три успеха и записа първа загуба като домакин и общо втора от началото на сезона.

Треньорът на Балкан Васил Христов коментира: „Имахме добри решения в нападение, успявахме да се адаптираме към различните защити, които ни прилагаха от Миньор 2015. Нападението ни вървеше и ни даваше самочувствие, че контролираме двубоя“.

Той добави, че ще отправи критика към състезателите за допуснатите прекалено много борби в нападение. Наставникът коментира и атмосферата в залата, като допълни, че тимът винаги се чувства добре, където и да отидат, защото с тях са и най-верните привърженици, като изказа благодарност към тях. Васил Христов поздрави и домакините от Перник, които бяха организирали мача на ниво и не допуснаха ескалиране на напрежението между двете агитки.