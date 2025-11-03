Подробно търсене

Балкан спечели гостуването си на Миньор 2015 в мач от Националната баскетболна лига

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов (архив)
Перник,  
03.11.2025 21:22
 (БТА)

Балкан се наложи над Миньор 2015 с 99:81 (28:19, 22:13, 26:25, 23:24) като гост в зала "Борис Гюдеров" в Перник в двубой от петия кръг в Националната баскетболна лига за мъже. Победата беше втора поредна и общо четвърта за тима от Ботевград, а Миньор 2015 прекъсна серията си от три успеха и записа първа загуба като домакин и общо втора от началото на сезона.

Гостите започнаха по-добре срещата и постепенно натрупаха аванс от 11 точки при 26:15 след тройка на Илиян Пищиков, а в края на първата четвърт водеха с 28:19. Перничани съкратиха дистанцията до 5 точки (23:28) минута след началото на втория период, но баскетболистите на Балкан отново успяха да се откъснат с 11 при 34:23 след серия от 6 безответни точки, включително кош на Николай Грозев при оставащи шест минути и половина до почивката. До края на първото полувреме гостите поддържаха преднината си, която след 20 минути игра беше 18 точки - 50:32.

Баскетболистите на Балкан продължиха да доминират след почивката, а разликата стана 28 точки при 66:38 след два точни наказателни удара на Джамари Блекмон при оставащи малко повече от шест минути от третата част. Преди последната четвърт Миньор 2015 изоставаше с 57:76.

До края на срещата силите на домакините стигнаха да намалят изоставането си до 13 точки при 73:86 след тройка на Лъчезар Тошков, но гостите не позволиха разликата да падне повече.

Илиян Пищиков беше най-резултатен за победителите с 26 точки, 4 борби и 4 асистенции, а Демонд Робинсън оформи "дабъл-дабъл" от 20 точки и 15 борби.

За Миньор 2015 се отличи Лъчезар Тошков с 19 точки, 5 борби и 5 асистенции. Алекс Уандие добави 16 точки, 3 борби и 3 асистенции за домакините.

В следващия кръг от НБЛ отборът на Балкан приема Левски на 8 ноември, докато Миньор 2015 почива.

Мачове от петия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) за мъже:

Миньор 2015 (Перник) – Балкан (Ботевград) – 81:99 (19:28, 13:22, 25:26, 24:23)

от неделя:
Спартак (Плевен) – Берое (Стара Загора) – 87:77 (32:26, 18:18, 18:8, 19:25)

от събота:
Академик Бултекс 99 (Пловдив) – Ботев 2012 (Враца) – 78:74 (21:21, 23:19, 11:19, 23:15)
Рилски спортист (Самоков) – Шумен (Шумен) – 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17)

от четвъртък:
Левски (София) – Черно море Тича (Варна) – 76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8)

почива – Локомотив (Пловдив)

временно класиране:
 1. Рилски спортист      5   4    1   458:377   9 точки
 2. Балкан               5   4    1   414:375   9 
 3. Черно море Тича      5   4    1   432:400   9 
 4. Берое Стара Загора   5   3 	  2   422:407  	8
 5. Миньор 2015          5   3    2   411:429   8 
 6. Спартак Плевен       4   3 	  1   331:301  	7 	
 7. Локомотив Пловдив    4   2    2   342:314   6
 8. Академик Бултекс 99  5   1    4   376:421   6
 9. Ботев 2012 Враца     4   1    3   315:324   5
10. Левски               4   0    4   288:357   4
11. Шумен                4   0    4   281:366   4

