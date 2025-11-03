Балкан спечели гостуването си на Миньор 2015 в мач от Националната баскетболна лига

Балкан се наложи над Миньор 2015 с 99:81 (28:19, 22:13, 26:25, 23:24) като гост в зала "Борис Гюдеров" в Перник в двубой от петия кръг в Националната баскетболна лига за мъже. Победата беше втора поредна и общо четвърта за тима от Ботевград, а Миньор 2015 прекъсна серията си от три успеха и записа първа загуба като домакин и общо втора от началото на сезона.

Гостите започнаха по-добре срещата и постепенно натрупаха аванс от 11 точки при 26:15 след тройка на Илиян Пищиков, а в края на първата четвърт водеха с 28:19. Перничани съкратиха дистанцията до 5 точки (23:28) минута след началото на втория период, но баскетболистите на Балкан отново успяха да се откъснат с 11 при 34:23 след серия от 6 безответни точки, включително кош на Николай Грозев при оставащи шест минути и половина до почивката. До края на първото полувреме гостите поддържаха преднината си, която след 20 минути игра беше 18 точки - 50:32.

Баскетболистите на Балкан продължиха да доминират след почивката, а разликата стана 28 точки при 66:38 след два точни наказателни удара на Джамари Блекмон при оставащи малко повече от шест минути от третата част. Преди последната четвърт Миньор 2015 изоставаше с 57:76.

До края на срещата силите на домакините стигнаха да намалят изоставането си до 13 точки при 73:86 след тройка на Лъчезар Тошков, но гостите не позволиха разликата да падне повече.

Илиян Пищиков беше най-резултатен за победителите с 26 точки, 4 борби и 4 асистенции, а Демонд Робинсън оформи "дабъл-дабъл" от 20 точки и 15 борби.

За Миньор 2015 се отличи Лъчезар Тошков с 19 точки, 5 борби и 5 асистенции. Алекс Уандие добави 16 точки, 3 борби и 3 асистенции за домакините.

В следващия кръг от НБЛ отборът на Балкан приема Левски на 8 ноември, докато Миньор 2015 почива.

от неделя: Спартак (Плевен) – Берое (Стара Загора) – 87:77 (32:26, 18:18, 18:8, 19:25)

от събота: Академик Бултекс 99 (Пловдив) – Ботев 2012 (Враца) – 78:74 (21:21, 23:19, 11:19, 23:15) Рилски спортист (Самоков) – Шумен (Шумен) – 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17) от четвъртък: Левски (София) – Черно море Тича (Варна) – 76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8)

почива – Локомотив (Пловдив) временно класиране: 1. Рилски спортист 5 4 1 458:377 9 точки

2. Балкан 5 4 1 414:375 9

3. Черно море Тича 5 4 1 432:400 9 4. Берое Стара Загора 5 3 2 422:407 8

5. Миньор 2015 5 3 2 411:429 8

6. Спартак Плевен 4 3 1 331:301 7 7. Локомотив Пловдив 4 2 2 342:314 6 8. Академик Бултекс 99 5 1 4 376:421 6 9. Ботев 2012 Враца 4 1 3 315:324 5 10. Левски 4 0 4 288:357 4 11. Шумен 4 0 4 281:366 4

