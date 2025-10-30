Черно море Тича победи Левски в баскетболното първенство при мъжете

Черно море Тича победи домакина Левски с 89:76 (32:10, 26:20, 23:25, 8:21) в първи двубой от петия кръг в първенството на България по баскетбол при мъжете. Мачът премина при пълно превъзходство в полза на гостите, които излязоха еднолично начело в класирането с актив от 9 точки и преди изиграването на останалите срещи от кръга.

Варненци стартираха с преднина от 5:0 в първата четвърт. Авансът за водения от треньора Васил Евтимов състав премина през 19:3 и 25:7, за да се стигне до 32:10.

Черно море успя да задържи сериозното си превъзходство в резултата и във втората част, но в следващия период Левски се върна в двубоя и съкрати две точки от пасива си.

В последната четвърт отборът от София навакса част от изоставането си, но това не беше достатъчно, за да се стигне до оспорван финал на двубоя. В последната минута Черно море Тича водеше с 89:76, а резултатът остана непроменен до финалната сирена на мача.

Американецът Алонзо Гафни беше най-резултатен за четвъртия успех за гостите през кампанията, реализирайки 20 точки. Съотборникът му Джелани Уотсън-Гейл добави още 15 точки.

За Левски с 21 точки завърши Лъчезар Димитров.

"Сините" са на десета позиция в класирането до момента с четири поредни поражения.

Мачове от петия кръг в шампионата на България по баскетбол при мъжете: Левски - Черно море Тича 76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8) 1 ноември: Академик Бултекс 99 - Ботев 2012 Враца Рилски спортист - Шумен 2 ноември: Спартак Плевен - Берое 3 ноември: Миньор 2015 Перник - Балкан Локомотив Пловдив почива временно класиране: 1. Черно море Тича 5 4 1 432:400 9 точки 2. Рилски спортист 4 3 1 360:306 7 3. Берое-Стара Загора 4 3 1 345:320 7 4. Балкан 4 3 1 315:294 7 5. Миньор 2015 4 3 1 330:330 7 6. Локомотив Пловдив 4 2 2 342:314 6 7. Спартак Плевен 3 2 1 244:224 5 8. Ботев 2012 Враца 3 1 2 241:246 4 9. Академик Бултекс 99 4 0 4 298:347 4 10. Левски 4 0 4 288:357 4 11. Шумен 3 0 3 211:268 3