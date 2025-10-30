Подробно търсене

Черно море Тича победи Левски в баскетболното първенство при мъжете

Асен Даскалов
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
София,  
30.10.2025 21:06
 (БТА)

Черно море Тича победи домакина Левски с 89:76 (32:10, 26:20, 23:25, 8:21) в първи двубой от петия кръг в първенството на България по баскетбол при мъжете. Мачът премина при пълно превъзходство в полза на гостите, които излязоха еднолично начело в класирането с актив от 9 точки и преди изиграването на останалите срещи от кръга. 

Варненци стартираха с преднина от 5:0 в първата четвърт. Авансът за водения от треньора Васил Евтимов състав премина през 19:3 и 25:7, за да се стигне до 32:10. 

Черно море успя да задържи сериозното си превъзходство в резултата и във втората част, но в следващия период Левски се върна в двубоя и съкрати две точки от пасива си.

В последната четвърт отборът от София навакса част от изоставането си, но това не беше достатъчно, за да се стигне до оспорван финал на двубоя. В последната минута Черно море Тича водеше с 89:76, а резултатът остана непроменен до финалната сирена на мача.

Американецът Алонзо Гафни беше най-резултатен за четвъртия успех за гостите през кампанията, реализирайки 20 точки. Съотборникът му Джелани Уотсън-Гейл добави още 15 точки.

За Левски с 21 точки завърши Лъчезар Димитров.

"Сините" са на десета позиция в класирането до момента с четири поредни поражения.

Мачове от петия кръг в шампионата на България по баскетбол при мъжете:

Левски - Черно море Тича  76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8)

1 ноември:
Академик Бултекс 99 - Ботев 2012 Враца
Рилски спортист - Шумен

2 ноември:
Спартак Плевен - Берое

3 ноември:
Миньор 2015 Перник - Балкан

Локомотив Пловдив почива

временно класиране:
1. Черно море Тича      5   4    1   432:400   9 точки
2. Рилски спортист      4   3    1   360:306   7 
3. Берое-Стара Загора   4   3    1   345:320   7
4. Балкан               4   3    1   315:294   7 
5. Миньор 2015          4   3    1   330:330   7
6. Локомотив Пловдив    4   2    2   342:314   6
7. Спартак Плевен       3   2    1   244:224   5
8. Ботев 2012 Враца     3   1    2   241:246   4
9. Академик Бултекс 99  4   0    4   298:347   4
10. Левски              4   0    4   288:357   4
11. Шумен               3   0    3   211:268   3

/ГК/

