Академик Бултекс 99 надви Ботев 2012 Враца за първа победа в Националната баскетболна лига за мъже

Академик Бултекс 99 записа първа победа от началото на новия сезон в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Пловдивските "студенти" надвиха новака в елита Ботев 2012 Враца със 78:74 (21:21, 23:19, 11:19, 23:15) в среща от петия кръг на редовния сезон.

Двубоят в зала "Сила" започна равностойно и след първите десет минути игра двата тима бяха равни при 21:21. Във втората четвърт домакините имаха леко игрово преимущество и съумяха да отворят аванс от 4 точки на полувремето при резултат 44:40.

След почивката гостите от Враца повишиха значително ефективността си в нападение и това им помогна да обърнат до 59:55 преди последната четвърт. В нея обаче играчите на Йордан Янков реализираха три от седемте си стрелби от тройката и с висок процент на реализирани опити за две точки успяха да измъкнат трудна победа със 78:74.

Най-резултатен за Академик бе Николай Михайлов с 20 точки, към които добави и 11 борби, а Васил Бачев реализира 16 точки.

За Ботев 2012 Враца капитанът Георги Герганов се отчете с 21 точки.