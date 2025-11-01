Подробно търсене

Шампионът Рилски спортист се наложи над Шумен в двубой от Националната баскетболна лига за мъже

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Самоков,  
01.11.2025 21:07
 (БТА)

Шампионът Рилски спортист (Самоков) се наложи над последния в класирането Шумен с 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17) в двубой от пети кръг на Националната баскетболна лига за мъже.

В двубоя интрига нямаше, след като домакините поведоха още в началото, на почивката преднината им беше 51:31 и имаха убедителен аванс в резултата до края.

Красимир Петров, Александър Янев и Христо Бъчков реализираха по 16 точки за успеха. Джейлън Томас записа 15 точки и 12 борби, Мирослав Васов и Иван Димитров завършиха с по 11 точки.

Джейлън Бар се отличи за Шумен с 19 точки и 6 борби. Андрия Блатанчич наниза 13 точки, а Баръш Мустафа вкара 11.

Рилски спортист е на върха в класирането с четири победи и една загуба, а Шумен все още няма успех от началото на сезона. На 8 ноември баскетболистите от Самоков гостуват на Берое в Стара Загора, а Шумен ще приеме Академик Бултекс 99 два дни по-късно.

В предстоящите срещи от кръга в неделя ще играят Спартак (Плевен) и Берое (Стара Загора), а в понеделник Миньор 2015 (Перник) и Балкан (Ботевград).

Мачове от петия кръг в шампионата на България по баскетбол при мъжете:
Академик Бултекс 99 - Ботев 2012 Враца - 78:74 (21:21, 23:19, 11:19, 23:15)
Рилски спортист (Самоков) - Шумен      - 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17)

в неделя:
Спартак Плевен - Берое Стара Загора

в понеделник:
Миньор 2015 Перник - Балкан Ботевград

от 30 октомври:
Левски - Черно море Тича               - 76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8)

Локомотив Пловдив почива

временно класиране:
 1. Рилски спортист      5   4    1   458:377   9 точки
 2. Черно море Тича      5   4    1   432:400   9 
 3. Берое-Стара Загора   4   3    1   345:320   7
 4. Балкан               4   3    1   315:294   7 
 5. Миньор 2015          4   3    1   330:330   7
 6. Локомотив Пловдив    4   2    2   342:314   6
 7. Академик Бултекс 99  5   1    4   376:421   6
 8. Спартак Плевен       3   2    1   244:224   5
 9. Ботев 2012 Враца     4   1    3   315:324   5
10. Левски               4   0    4   288:357   4
11. Шумен                4   0    4   281:366   4

