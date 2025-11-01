Шампионът Рилски спортист се наложи над Шумен в двубой от Националната баскетболна лига за мъже

Шампионът Рилски спортист (Самоков) се наложи над последния в класирането Шумен с 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17) в двубой от пети кръг на Националната баскетболна лига за мъже.

В двубоя интрига нямаше, след като домакините поведоха още в началото, на почивката преднината им беше 51:31 и имаха убедителен аванс в резултата до края.

Красимир Петров, Александър Янев и Христо Бъчков реализираха по 16 точки за успеха. Джейлън Томас записа 15 точки и 12 борби, Мирослав Васов и Иван Димитров завършиха с по 11 точки.

Джейлън Бар се отличи за Шумен с 19 точки и 6 борби. Андрия Блатанчич наниза 13 точки, а Баръш Мустафа вкара 11.

Рилски спортист е на върха в класирането с четири победи и една загуба, а Шумен все още няма успех от началото на сезона. На 8 ноември баскетболистите от Самоков гостуват на Берое в Стара Загора, а Шумен ще приеме Академик Бултекс 99 два дни по-късно.

В предстоящите срещи от кръга в неделя ще играят Спартак (Плевен) и Берое (Стара Загора), а в понеделник Миньор 2015 (Перник) и Балкан (Ботевград).

Мачове от петия кръг в шампионата на България по баскетбол при мъжете: Академик Бултекс 99 - Ботев 2012 Враца - 78:74 (21:21, 23:19, 11:19, 23:15) Рилски спортист (Самоков) - Шумен - 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17) в неделя: Спартак Плевен - Берое Стара Загора в понеделник: Миньор 2015 Перник - Балкан Ботевград от 30 октомври: Левски - Черно море Тича - 76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8) Локомотив Пловдив почива временно класиране: 1. Рилски спортист 5 4 1 458:377 9 точки 2. Черно море Тича 5 4 1 432:400 9 3. Берое-Стара Загора 4 3 1 345:320 7 4. Балкан 4 3 1 315:294 7 5. Миньор 2015 4 3 1 330:330 7 6. Локомотив Пловдив 4 2 2 342:314 6 7. Академик Бултекс 99 5 1 4 376:421 6 8. Спартак Плевен 3 2 1 244:224 5 9. Ботев 2012 Враца 4 1 3 315:324 5 10. Левски 4 0 4 288:357 4 11. Шумен 4 0 4 281:366 4