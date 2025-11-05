Германският президент призова за задълбочаване на отношенията с Ангола по време на историческо посещение в африканската страна

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер стана днес първият германски държавен глава, посетил Ангола, предаде ДПА. Там той призова за задълбочаване на отношенията между двете държави.

"Войните и кризите около нас ни принуждават да работим заедно", каза Щайнмайер по време на съвместна пресконференция с президента Жоао Лоуренсо в Луанда.

Лоуренсо похвали анголско-германските отношения, които са установени през 1975 г., когато африканската държава получава независимост от Португалия. Той добави, че визитата на Щайнмайер ще "сближи още повече" двете страни.

Също така той изрази надежда, че ще има още инвестиции на германски компании в Ангола, например в областта на туризма, медицината и ваксините.

"Както Германия, така и Ангола, ще имат ползи от това развитие", каза Лоуренсо.

Според анголския лидер условията за инвестиции през последните години значително са се подобрили, като страната полага усилия те да станат още по-благоприятни.

Щайнмайер заяви, че все повече германски компании следят въпроса отблизо.

Освен това Щайнмайер похвали Ангола за ролята ѝ в Южна Африка и поздрави Лоуренсо за личния му ангажимент към мира и сигурността в региона, включително в Демократична република Конго.

"Лидерството Ви по отношение на разрешаването на тези конфликти заслужава най-високо признание", каза германският държавен глава.

Щайнмайер, който в момента е на обиколка в няколко африкански държави, повтори, че Германия подкрепя целта на континента да получи постоянни места в Съвета за сигурност на ООН.

В момента Ангола е ротационен председател на Африканския съюз (АС) – най-голямата междуправителствена организация на континента, в която членуват 55 страни. Следващата среща между ЕС и АС е насрочена за края на ноември в Луанда.

Ангола е четвъртият най-голям производител на диаманти в света и има неизползвани резерви от критични полезни изкопаеми, които са нужни на германската индустрия.

Богатата на петрол страна с население от 38 милиона души изнася около 90% от суровия петрол, който е и основният внос на Германия от тази страна.

Преди да пристигне в Ангола, Щайнмайер посети също Египет и Гана.