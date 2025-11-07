Рапърът Кендрик Ламар води по номинации за наградите "Грами" с девет, следван от Лейди Гага, Джак Антоноф и Cirkut, които имат по седем, предадоха световните агенции.

Ламар е с номинации за албум, песен и запис на годината, като това е третият път, в който той е номиниран за три от четирите водещи отличия "Грами".

"Голямата четворка" на най-престижните музикални отличия включва призовете за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.

Останалите номинации на Кендрик Ламар са за за поп дует/група, мелодичен рап, рап песен и рап албум, както и две в категорията за най-добро рап изпълнение.

Рапърът, който издаде хитовия си албум GNX през ноември миналата година, има 66 номинации и 22 награди "Грами" в кариерата си.

GNX е петият пореден студиен албум на Кендрик Ламар, номиниран за албум на годината. Това е постижение, с които не може да се похвали никой друг изпълнител. Ако рапърът спечели, това ще бъде първата му победа в тази категория.

При евентуален триумф на Кендрик Ламар с GNX, това ще бъде едва третият рап албум, печелил топ отличието след Speakerboxxx/The Love Below на Outkast през 2004 г. и The Miseducation of Lauryn Hill на Лорин Хил.

Лейди Гага, американският певец, автор на песни и продуцент Джак Антоноф и канадският продуцент и композитор Cirkut следват Ламар с по седем номинации.

Лейди Гага е номинирана за песен, запис и албум на годината, като това е първият път, когато поп звездата и актриса получава номинации и в трите категории едновременно. Тя може да спечели и в категориите за поп солово изпълнение, поп вокален албум, денс поп запис и традиционен поп вокален албум.

Джак Антоноф е номиниран два пъти в категориите за запис, албум и песен на годината за работата си с Кендрик Ламар и Сабрина Карпентър. Антоноф за първи път е с номинация и за рап песен - за tv off заедно с Кендрик Ламар и Лефти Гънплей.

Антоноф и Cirkut ще се изправят един срещу друг в категорията за продуцент на годината, некласическа музика. Ако Антоноф спечели, той ще изравни рекорда на Бейбифейс за най-много победи в кариерата си в тази категория - четири на брой.

Cirkut е номиниран два пъти за запис и песен на годината - за Abracadabra на Лейди Гага и Apt на Розе и Бруно Марс, както и за албум на годината и най-добър денс поп запис.

Освен Mayhem на Лейди Гага и GNX на Кендрик Ламар, надпреварата за албум на годината включва още Man's Best Friend на Сабрина Карпентър, Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни, Swag на Джъстин Бийбър, Let God Sort Em Out на Клипс, Пуша Ти и Малис, Mutt на Леон Томас и Chromakopia на Тайлър дъ Криейтър.

За първи път три албума са номинирани както за рап албум, така и за албум на годината - GNX, Let God Sort Em Out и Chromakopia.

Освен това, Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни е едва вторият изцяло испаноезичен албум, номиниран за най-голямата награда. Първият също беше негов албум - Un Verano Sin Ti, през 2023 г. Тогава отличието отиде при Harry's House на Хари Стайлс.

Сабрина Карпентър, Бед Бъни, Леон Томас и Сербан Генеа са с по шест номинации, следвани от Андрю Уот, Клипс, Доучи, Саунуейв, Сиза, SZA, Turnstile и Тайлър дъ Криейтър - с по пет.

Само записи, пуснати в търговската мрежа в САЩ между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г., подлежаха на номинации.

В категорията за най-добър нов изпълнител ще се съревновават глобалната момичешка група Katseye, Оливия Дийн, The Marias, Адисън Рей, sombr, Леон Томас, Алекс Уорън и Лола Янг.

В категорията за запис на годината са номинирани DtMF на Бед Бъни, Manchild на Сабрина Карпентър, Anxiety на Доучи, Wildflower на Били Айлиш, Abracadabra на Лейди Гага, luther на Кендрик Ламар и Сиза, The Subway на Чапъл Роан и APT на Розе и Бруно Марс.

Розе, която се прочу с момичешката кей-поп група Blackpink, стана първият кей-поп артист, номиниран в категорията за запис на годината.

Категорията за песен на годината, която отличава композиторите на песента, като понякога включва и изпълнителя, тази година е почти идентична с тази за запис на годината. Единствената разлика е, че вместо Subway на Чапъл Роан в нея ще се съревновава песента Golden от саундтрака на хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони".

"Наградите "Грами" са нашата възможност да почетем хората, които правят тази общност толкова динамична, а тазгодишните номинирани ни напомнят за невероятния талант, който движи музиката напред", се посочва в изявлението, направено от главния изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия Харви Мейсън младши.

"От новоизгряващи таланти до влиятелни икони, номинациите отразяват съвременния широк и разнообразен музикален пейзаж", допълни той.

Тази година има и редица номинирани за първи път, сред които Тейт Макрей, Зара Ларсон и Пинк Пентърес и актьорът Тимъти Шаламе.

Наградите "Грами" ще бъдат раздадени за 68-и път на 1 февруари 2025 г. на церемония в зала "Крипто Арена" в Лос Анджелис.