Днес ще бъдат обявени номинациите за наградите "Грами“ за 2026 г., съобщи Асошиейтед прес. Те ще бъдат предавани на живо в уебсайта на "Грами“ и в канала на Академията в Ютюб в 08:00 часа местно време (18:00 часа българско време).

Сред множеството таланти, които ще обявят номинациите, са Гейл Кинг, Карол Джи, Лизо, Никол Шерцингер, Сабрина Карпентър, Сам Смит, Дейвид Фостър, Масаки Койке и победителката в категорията за най-добър нов артист за миналата година Чапъл Роан.

В надпреварата се допускат само записи, издадени в САЩ между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г., така че не може да се очаква албумът на Тейлър Суифт The Life of a Showgirl да бъде включен сред предложенията. Но има вероятност сред номинираните да бъде Сабрина Карпентър с Man's Best Friend, тъй като той бе издаден на 29 август тази година.

Възможно е това да бъде свързано с новата категория за най-добра обложка на албум. Карпентър предизвика бурни обсъждания заради художествената визия на албума ѝ, която показва поп звездата клекнала на земята като куче, докато човек, чието лице не се вижда, я дърпа за косата.

Има много неизвестни при номинациите. Най-очевидните претенденти за албум на годината не са издавали нови албуми в предвидения срок - артисти като Суифт, Бионсе и Адел. Но има и няколко сериозни хита като GNX на Кендрик Ламар, Mayhem на Лейди Гага и Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни.

Вероятно най-голямата промяна е направена в категорията за най-добър кънтри албум. След историческата победа на Бионсе за най-добър албум и най-добър кънтри албум на наградите "Грами“ през 2025 г. с Cowboy Carter, тази категория е разделена на две - ще има номинации за най-добър традиционен кънтри албум и най-добър съвременен кънтри албум.

Наградите "Грами“ ще бъдат излъчени на 1 февруари от "Crypto.com Арена“ в Лос Анджелис.