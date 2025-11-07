site.btaДнес ще бъдат обявени номинациите за наградите "Грами" за 2026 г.
Днес ще бъдат обявени номинациите за наградите "Грами“ за 2026 г., съобщи Асошиейтед прес. Те ще бъдат предавани на живо в уебсайта на "Грами“ и в канала на Академията в Ютюб в 08:00 часа местно време (18:00 часа българско време).
Сред множеството таланти, които ще обявят номинациите, са Гейл Кинг, Карол Джи, Лизо, Никол Шерцингер, Сабрина Карпентър, Сам Смит, Дейвид Фостър, Масаки Койке и победителката в категорията за най-добър нов артист за миналата година Чапъл Роан.
В надпреварата се допускат само записи, издадени в САЩ между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г., така че не може да се очаква албумът на Тейлър Суифт The Life of a Showgirl да бъде включен сред предложенията. Но има вероятност сред номинираните да бъде Сабрина Карпентър с Man's Best Friend, тъй като той бе издаден на 29 август тази година.
Възможно е това да бъде свързано с новата категория за най-добра обложка на албум. Карпентър предизвика бурни обсъждания заради художествената визия на албума ѝ, която показва поп звездата клекнала на земята като куче, докато човек, чието лице не се вижда, я дърпа за косата.
Има много неизвестни при номинациите. Най-очевидните претенденти за албум на годината не са издавали нови албуми в предвидения срок - артисти като Суифт, Бионсе и Адел. Но има и няколко сериозни хита като GNX на Кендрик Ламар, Mayhem на Лейди Гага и Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни.
Вероятно най-голямата промяна е направена в категорията за най-добър кънтри албум. След историческата победа на Бионсе за най-добър албум и най-добър кънтри албум на наградите "Грами“ през 2025 г. с Cowboy Carter, тази категория е разделена на две - ще има номинации за най-добър традиционен кънтри албум и най-добър съвременен кънтри албум.
Наградите "Грами“ ще бъдат излъчени на 1 февруари от "Crypto.com Арена“ в Лос Анджелис.
