Подробно търсене

С тържествена заря-проверка беше отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война в Сливница

Анита Иванова
С тържествена заря-проверка беше отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война в Сливница
С тържествена заря-проверка беше отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война в Сливница
БТА, Сливница (7 ноември 2025) Тържествено честване на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война се провежда в град Сливница. Церемонията завършва със заря-проверка пред монумента „Героите на Сливница“ на площад „Съединение“ в града. Снимка: Никола Узунов/БТА
София ,  
07.11.2025 20:19
 (БТА)

С полагане на венци и тържествена заря-проверка военнослужещи и министри отбелязаха 140-ата годишнина от Сръбско-българската война пред Мемориален комплекс "Героите на Сливница" в едноименния град. 

По време на тържествената церемония присъстваха министър-председателят Росен Желязков, министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, българският патриарх Даниил, кметът на Сливница Васко Стоилков, офицери и официални гости.

"Това е първата и най-важна победа, която е извоювала българската войска. Нашата армия се е придвижила за три денонощия от турската граница. Ходели са по трима с пушка на раменете, така са се придвижвали. Това е подвиг в нашата военна история", каза кметът на Сливница Васко Стоилков.

Той посочи, че местното население тогава е участвало активно във военните действия. "Всички мъже са били на фронта, жените са изхранвали войниците, а децата са им носили вода", допълни Стоилков, който подчерта, че се чувства горд, че самият той е от този регион.

"Инвестирането в модерни технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение, желание и посвещение на воинската професия. Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на воинската професия, защото най-важната цел е отбраната на отечеството", каза министър-председателят Росен Желязков в речта си.

По-рано през деня пред Пантеона "Майка България“ при село Гургулят и пред паметника "Петимата капитани“ в Сливница, военнослужещи поставиха венци и отдадоха почит към загиналите по повод 140-годишнина от Сръбско-българската война.

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:26 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация