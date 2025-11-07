Окръжна прокуратура – Благоевград привлече като обвиняем мъжа, който днес нападна с нож жена в центъра на Благоевград

Окръжна прокуратура – Благоевград привлече като обвиняем и задържа извършител на опит за умишлено убийство на жена в центъра на Благоевград, съобщиха от прокуратурата.

Както БТА писа, днес преди обяд на подплощадното пространство на площад „Георги Измирлиев“ в града беше нападната жена на 37 години. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че във връзка със случая е задържан мъж на 33-години.

От прокуратурата съобщиха, че на жената са нанесени множество прободни рани с нож по шията, в областта на гръдния кош и в лявата сърдечна област, както и по лявата ръка. Пострадалата е транспортирана за оказване на медицинска помощ в тежко състояние и с опасност за живота. Оперирана е по спешност и е стабилизирана, допълват от прокуратурата.

От там посочват, че извършителят на деянието – 33-годишен мъж с инициали Г.М., се е предал на органите на реда. С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград лицето е привлечено в качеството на обвиняем за извършено тежко умишлено престъпление.

Понастоящем Г.М. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, съобщиха още от Окръжна прокуратура - Благоевград.