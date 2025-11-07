Голяма част от децата не познават добре правата си, показва проучване на Женско сдружение от Силистра

Голяма част от децата не познават добре правата си, а родителите не познават механизмите за защита на децата си, ако те са жертва на насилие, показва проучване на женското сдружение "Екатерина Каравелова“ от Силистра. То е проведено в рамките на проект “Свят, в който няма насилие над децата!“, финансиран от Фонд INSPIRE. Това съобщи за БТА юристът на сдружението Галя Иванова.

По думите ѝ основната цел на проекта е превенция и адекватен отговор на случаите на насилие над деца в региона – чрез повишаване на информираността на подрастващите и техните семейства. В рамките на проекта се провеждат и обучения за специалисти, които работят с деца – социални работници, учители и служители в институции, както и мониторинг върху проблема с насилието. Проучването, базирано на анкети и интервюта, обхваща 34 деца, 41 родители и над 70 специалисти.

То показва, че три от четири анкетирани деца не познават добре правата си. Близо 70 на сто от тях „имат усещане” за нарушаване на правата им. Най-значимо за тях е правото на здравеопазване и образование, а най-слабо оценено е правото им на игра и свободно време. В случай на нарушаване на правата им, децата заявяват, че биха потърсили подкрепа от родителите си и от отдел „Закрила на детето”.

Резултатите показват, че институциите работят ангажирано, но е необходима по-добра координация помежду им и по-задълбочено разбиране на различните форми на насилие – особено на емоционалното и психическото, които често остават скрити. Част от анкетираните специалисти споделят, че срещат затруднения в ранното разпознаване на тези случаи, което налага необходимостта от допълнителни обучения и практически насоки.

“Вероятно има недостатъчно междуинституционално сътрудничество и голяма административна натовареност, която ограничава работата на терен на социалните работници. Документацията е много и отнема от времето, което е необходимо, за да се обърне внимание на децата. Понякога при спешни случаи социалните работници работят по няколко дни, дори и в събота и неделя, а специалистите в отдел „Закрила на детето“ работят по над 80 случая“, каза Галя Иванова.

Акцент в изпълнението на проекта е поставен върху детското участие чрез създаване на Младежкия превантивен център в областния град. В него 15 мотивирани доброволци на възраст между 12 и 18 години се обучават какви са правата на децата, изграждат умения за лидерство и отстояване на позиции. Те провеждат информационни кампании сред връстниците си, свързани с правата им и възможностите за търсене на помощ и подкрепа.

На основата на получените резултати ще бъде разработена програма за обучение на специалисти, работещи по проблемите на децата. Тя ще бъде насочена към прилагане на ефективни подходи за защита правата на детето, неговите интереси и благосъстояние, за разпознаване, превенция и интервенция на насилието над деца.