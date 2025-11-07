Властите в Турция планират разширяване на мрежата от бомбоубежища в страната чрез въвеждане на нови регулации, включващи задължително изграждане на подобна инфраструктура при новопостроени жилищни и административни сгради и спортни съоръжения, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Според публикувани днес в Държавен вестник изменения в турското законодателство всички новопостроени сгради с повече от 10 жилища, както и новопостроени общежития, казарми и хотели с повече от 50 легла задължително трябва да включват бомбоубежища. Според измененията изграждането на подобни съоръжения става задължително и при строежите на всякакви видове спортни зали и стадиони с капацитет от 5000 или повече зрители, а при изграждането на тунели за нови метролинии задължително ще бъде имплементирана нужната инфраструктура за използването им също и като убежища.

В същото време изградени на по-ранен етап подобни съоръжения, в това число и старчески домове и здравни центрове, също ще бъдат задължени да обособят пространства за изграждане на бомбоубежища. Към измененията е включена и допълнителна наредба към местните власти, която ги задължава да извършат щателни инспекции на съществуващите бомбоубежища, като крайния срок за завършването им е ноември 2026 г.

Новите регулации също така задължават държавната медия ТРТ да предприеме нужните мерки, за да осигури непрекъснато предаване на телевизионен и радио сигнал в бомбоубежищата.