С два гола на резервата Димитър Митков Ботев (Пловдив) обърна десетима от Добруджа за първа домакинска победа през сезона в Първа лига

Първенство на България по футбол, втора среща от 15-ия кръг на футболната Първа лига:

Ботев (Пловдив) – Добруджа 2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Ивайло Михайлов 30, 1:1 Димитър Митков 6, 2:1 Димитър Митков 74

стадион: „Христо Ботев“, Пловдив

главен съдия: Станимир Тренчев, гр. София

червен картон: Ди Матео Ловрич 65 (Добруджа)

жълти картони: Андрей Йорданов, Никола Солдо, Димитър Митков (Ботев Пловдив); Ди Матео Ловрик, Матеус Леони (Добруджа)

Състав на Ботев (Пловдив): Християн Славков, Николай Минков, Никола Солдо, Ивайло Видев (46 – Симеон Петров), Андрей Йорданов, Емануел Оджо, Тодор Неделев (91 - Стивън Петков), Никола Илиев (60 – Димитър Митков), Самуел Калу (81 – Таилсон), Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте (81 – Лукас Араухо)

Състав на Добруджа: Галин Григоров, Богдан Костов, Димитър Пиргов, Матеус Леони, Ди Матео Ловрич (65 - Венцислав Керчев, Антон Иванов (70 – Джонатан Хуртадо), Лукас Соарес, Малик Ндор, Томаш Силва (76 - Аарон Апия), Ивайло Михайлов (60 - Милчо Ангелов)

Ботев (Пловдив) постигна първа победа като домакин от началото на сезона във футболната Първа лига. В среща от 15-ия кръг на шампионата „канарчетата“ осъществиха пълен обрат и надделяха с 2:1 срещу Добруджа.

В герой за „жълто-черните“ се превърна влезлият като резерва Димитър Митков, който отбеляза и двете попадения за своя тим през втората част, след като Ивайло Михайлов бе дал аванс на гостите от Добрич през първото полувреме. Добруджа пък игра с човек по-малко на терена от 65-ата минута, когато Ди Матео Ловрич получи втори жълт и съответно червен картон, тъй като умишлено се забави прекалено при излизането си от терена за смяна.

С постигната победа Ботев събра актив от 17 точки и временно се изкачи до осмото място в класирането, докато съставът, воден от Атанас Атанасов, остава на дъното в подреждането с 10 точки.

В четвъртата минута „канарчетата“ разиграха на късо след тъч по левия фланг и Самуел Калу се озова на стрелкова позиция. Неговият удар обаче прелетя над напречната греда. Гостите отговориха в 11-ата минута също с неточно изпълнение по диагонала на Антон Иванов.

Точно след половин час игра Добрдужа поведе в резултата. След центриране на Антон Иванов отдясно Матеус Леони надскочи Армстронг Око-Флекс и насочи добре с глава. Християн Славков успя да парира, но при добавката Ивайло Михайлов се разписа от близка дистанция, за да даде аванс на своя тим.

Девет минути по-късно голмайсторът за гостите пробва отново да затрудни стража на Ботев с изстрел от границата на наказателното поле, но право в ръцете на Славков.

Малко след това Томаш Силва получи добро диагонално подаване отляво, влезе навътре и потърси далечния ъгъл, но неточно.

Втората част започна с точен удар на Емануел Оджо от близо 25 метра, който обаче не затрудни Галин Григоров.

В 61-рвата минута „жълто-черните“ изравниха. Андрей Йорданов центрира по земя от ляво към Франклин Маскоте, който продължи технично с пета към резервата Димитър Митков и на метър пред голлинията той нямаше как да сбърка за 1:1.

Веднага след подновяването на играта от центъра играчите на Ботев се пребориха за топката в противниковата половина и Емануел Оджо нанесе топовен изстрел от дистанция, с който Григоров успя да се справи.

В 65-ата минута гостите останаха с човек по-малко на терена. Ди Матео Ловрич се забави прекалено при излизането си за смяна и главният съдия Станимир Тренчев му показа втори жълт и съответно червен картон.

Девет минути по-късно „канарчетата“ се възползваха от численото си преимущество и осъществиха пълен обрат. Голмайстор отново бе Димитър Митков, който бе на точната позиция, за да засече прострелно подаване на Самуел Калу отдясно – 2:1.

В 85-ата минута Никола Солдо можеше да сложи точка на спора с трето попадение за „канарчетата“, но ударът му след центриране от левия фланг премина встрани от целта. Веднага след това на другата врата пък Християн Славков се отличи с ключова намеса, за да запази преднината на "жълто-черните". Стражът показа блестящ рефлекс, след като Венцислав Керчев засече с глава прецизно подаване от корнер.

До края Добруджа опита натиск и в петата минута от добавеното време на мача можеше да изравни, но Славков отново се намеси подобаващо при опасен изстрел на Матеус Леони от границата на наказателното поле и така Ботев стигна до победата.