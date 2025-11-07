Астън Вила се разбра за нов договор и с Морган Роджърс

Астън Вила и Морган Роджърс са се разбрали за нов договор, съобщава Athletic. 23-годишният футболист има контракт до юни 2030 г., а новото споразумение ще го удължи до лятото на 2031 г. Главната промяна в споразумението ще е значителното увеличение на заплата на Роджърс.

Английският национал ще стане един от най-добре платените играчи в клуба. Той пристигна на “Вила Парк” през зимата на 2024 г. с трансфер от Мидълзбро и се наложи в състава воден от Унай Емери.

Договорката с Роджърс е поредният ход на шефовете на „Вила Парк“ за бъдещето на клуба. Бирмингамци преподписаха и с Джон МакГин тази седмица. Преди това те се разбраха за нови споразумения с Мати Кеш, Люка Дин и Бубакар Камара.