Американецът Брет Рийд се завърна в баскетболния Берое и отново ще носи екипа на старозагорци. Това съобщиха от клуба на своата официална страница във Фейсбук.

"Един от любимците на публиката в Стара Загора отново облича зелено-белия екип! Добре дошъл отново в зеленото семейство, Брет! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи с беройския екип!", написаха от клуба.

Тежкото крило подписа с Берое през декември 2024 г. и изигра 16 мача в Националнта баскетболна лига (НБЛ), в които се отчете със средно по 15,1 точки, 8,4 борби и 2,9 асистенции. На няколко пъти бе избиран за "Играч на мача", а през април грабна и приза "Играч на месеца".

След напускането си през май, той игра съответно за мексиканския Фресерос и английския Нюкасъл Ийгълс. Преди това е защитавал цветовете на шведския Кьопинг Старс, германския Швелм и Спартак Плевен.

По-рано през деня Берое обяви раздялата си с американския център Карсън Башам, който бе привлечен в състава в средата на август.

След пет изиграни мача от началото на сезона в НБЛ, баскетболистите на Берое са с актив от три победи и две загуби. Утре пред тях предстои домакинство на шампиона от изминалия сезон Рилски спортист (Самоков). Срещата в Спортна зала "Стара Загора" започва в 19:30 часа.