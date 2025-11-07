Подробно търсене

Камерън Нори достига финала на турнира в Мец за втора поредна година

Мирослав Димитров
Камерън Нори достига финала на турнира в Мец за втора поредна година
Камерън Нори достига финала на турнира в Мец за втора поредна година
AP Photo/Michel Euler
Мец,  
07.11.2025 20:26
 (БТА)

Камерън Нори достигна до финала на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в Мец, Франция за втора поредна година.

Втората ракета на Великобритания навакса сет пасив и стигна до успеха след 4:6, 6:2, 6:2 срещу италианеца Лоренцо Сонего.

Нори, който си гарантира класиране в топ 30 за края на сезона, загуби на финала в Мец миналата година от французина Бенжамен Бонзи и сега се надява на реванш в двубоя за трофея.

Британецът очаква в спора за титлата американеца Лърнър Тиен, който в другия полуфинал се наложи над "щастливия губещ" Виталий Сачко от Украйна с 6:1, 6:4.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:57 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация