ФНА: Филипините забраняват вноса на птичи продукти от Нидерландия заради птичи грип

site.btaФНА: Филипините забраняват вноса на птичи продукти от Нидерландия заради птичи грип
Министерството на земеделието (МЗ) на Филипините обяви днес налагането на временна забрана за внос на продукти от птиче месо от Нидерландия, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).
Това решение е част от мерките на правителството за предотвратяване на разпространението на високопатогенен птичи грип (HPAI) във Филипините.
В изявление министърът на земеделието Франсиско Тиу Лорел-младши заяви, че замразяването на вноса е въведено след информация за огнище в европейската държава.
Тази забрана обхваща диви и домашни птици, както и птиче месо, еднодневни пилета, яйца и дори семенна течност, използвана за изкуствено осеменяване на птици за разплод.
„Птицевъдството е жизненоважно за продоволствената сигурност и ключов източник на инвестиции и заетост за Филипините“, каза той.
Изключени от забраната обаче са пратки, които вече са „в транзит, натоварени или приети в пристанища преди влизането в сила на заповедта“, при условие че тези продукти са били произведени на или преди 22 септември.
Всички пратки, с изключение на термично обработените продукти, ще бъдат конфискувани, ако пристигнат в страната след влизането в сила на забраната.
На 8 октомври холандските ветеринарни власти уведомиха Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH) за появата на огнище на високопатогенен птичи грип (HPAI) H5N1.
Огнището е регистрирано сред домашни птици в Аа ен Хюнзе в провинция Дренте, на 6 октомври.
Предходната забрана за Нидерландия беше отменена едва през май след по-ранно спиране на вноса, наложено през декември миналата година поради подобно огнище на птичи грип.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)
/ДИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина