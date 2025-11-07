Новият началник щаб на нигерийските сухопътни войски обеща засилени действия срещу ислямските милиции на фона на натиска от САЩ

site.btaНовият началник щаб на нигерийските сухопътни войски обеща засилени действия срещу ислямските милиции на фона на натиска от САЩ
Новият началник щаб на нигерийските сухопътни войски заяви днес, че ще засили операциите срещу ислямски милиции в североизточната част на страната, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че е възможно САЩ да предприемат военни действия, ако Абуджа не успее да спре насилието срещу християни.
Миналата седмица Тръмп включи Нигерия в списъка с "държави, които будят особено безпокойство". Според САЩ в списъка присъстват страни, които нарушават религиозната свобода. Тръмп заяви в събота, че е поискал министерството на отбраната да се подготви за възможни "бързи" военни действия, ако Нигерия не спре убийствата на християни.
Генерал-лейтенант Уайди Шайбу направи изказването си по време на първата си оперативна визита в щата Борно, където при сблъсъците, продължаващи вече 16 години, са убити и разселени десетки хиляди хора.
"Нигерийската армия под мое управление ще направи всичко възможно", заяви Шайбу пред войските в Борно. "Ще водим тази борба с нова енергия, ясен фокус и абсолютна отдаденост, за да спрем тази заплаха веднъж завинаги", добави той.
Шайбу призова войниците да окажат натиск върху бунтовническата групировка "Боко Харам" и клона на "Ислямска държава" в Западна Африка и обеща по-високо ниво на логистиката, благосъстоянието и бойна подкрепа.
Посещението му в района е последвано от директива на президента Бола Тинубу за подновяване на усилията срещу тероризма, каза армията.
Въпреки успехите на нигерийската армия през последните години "Боко Харам" и клонът на "Ислямска държава" тази година засилиха нападенията си срещу военни бази в Борно и взеха на прицел цивилни.
/ДИ/
