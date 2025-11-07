Десетки жители и гости на Пещера се включиха във втората вечер на "Балканска среща на културите"

Десетки жители и гости на Пещера се събраха на площада на града във втората вечер на "Балканска среща на културите".

Събитието, което започна снощи и продължи и тази вечер, сложи началото на на редица събития за съхраняване на културното наследство в Пещера. В рамките на тези две вечери бяха представени музиката, танците и кулинарията на Гърция, Турция, Сърбия и България.

"Балканска среща на културите" е част от събитията на Община Пещера за съхраняване на местните традиции, популяризиране на културното наследство и за подкрепа на творческите инициативи в региона и се осъществява след спечелен проект пред Национален фонд "Култура".

Календарът на събитията предвижда през месец декември с различни прояви да бъдат посрещнати коледните празници. Инициативата продължава и през 2026 г. с театралния фестивал "Дионисиеви дни в Пещера".