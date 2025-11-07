Подробно търсене

Десетки жители и гости на Пещера се включиха във втората вечер на "Балканска среща на културите"

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Десетки жители и гости на Пещера се включиха във втората вечер на "Балканска среща на културите"
Десетки жители и гости на Пещера се включиха във втората вечер на "Балканска среща на културите"
Десетки жители и гости на Пещера се събраха във втората вечер на „Балканска среща на културите“.Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова (ЛФ)
Пещера,  
07.11.2025 19:40
 (БТА)

Десетки жители и гости на Пещера се събраха на площада на града във втората вечер на "Балканска среща на културите".

Събитието, което започна снощи и продължи и тази вечер, сложи началото на на редица събития за съхраняване на културното наследство в Пещера. В рамките на тези две вечери бяха представени музиката, танците и кулинарията на Гърция, Турция, Сърбия и България. 

"Балканска среща на културите" е част от събитията на Община Пещера за съхраняване на местните традиции, популяризиране на културното наследство и за подкрепа на творческите инициативи в региона и се осъществява след спечелен проект пред Национален фонд "Култура".

Календарът на събитията предвижда през месец декември с различни прояви да бъдат посрещнати коледните празници. Инициативата продължава и през 2026 г. с театралния фестивал "Дионисиеви дни в Пещера". 

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:27 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация