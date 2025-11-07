Александър Везенков и Олимпиакос спечелиха срещу Партизан, Реал Мадрид надви Барселона в баскетболната Евролига

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият гръцки тим Олимпиакос надиграха сръбския Партизан с 80:71 (20:20, 18:19, 15:19, 27:13) като домакини в двубой от деветия кръг в баскетболната Евролига за мъже. За Олимпиакос успехът беше втори пореден и общо шести, като отреди на състава четвърто място във временното класиране, а негативната серия за Партизан продължава вече в четвърти мач.

По-силна последна част беше ключова за победата на домакините, които имаха солидно превъзходство в борбата под коша, овладявайки 40 срещу 26 борби за белградския отбор.

Александър Везенков по традиция беше сред титулярите и допринесе с 14 точки, 4 борби и 2 асистенции за 33 минути на терена.

Първото полувреме беше много оспорвано, а разликата не надвиши с 6 точки, с колкото водеше Олимпиакос – 31:25 в средата на втората четвърт. Гостите отговориха със серия от 10 безответни точки и обърнаха до 35:31 в своя полза при оставащи две минути и половина до почивката. Последва нова размяна на водачеството и след 20 минути игра Партизан имаше точка аванс – 39:38.

Сръбският тим остана водещ в резултата в третата част и преди заключителния период водеше с 58:53. По-малко от две минути по-късно Партизан дръпна с 8 точки при 62:54, но баскетболистите на Олимпиакос направиха серия от 6:0 и скъсиха дистанцията до 60:62. Пет минути преди края на мача след точни наказателни удари на Тайлър Дорси домакините изравниха за 64:64, но отборът от Белград пак взе аванс. Шакил Маккисик изведе Олимпиакос напред със 73:71 при оставащи минута и половина, а грандът от Пирея повече не изпусна водачеството.

Като най-резултатен за победата завърши Томас Уолкъп с 15 точки, 5 борби и 4 асистенции, докато за Партизан Дуейн Уошингтън реализира 20 точки.

За Олимпиакос предстои домакинство на временния лидер - литовския Жалгирис на 12 ноември в Евролигата и гостуване на Армани Олимпия Милано в Италия два дни по-късно. Преди това Везенков и съотборниците му ще приемат тима на Кардица в среща от гръцкото първенство в неделя.

В Литва Жалгирис спечели домакинството си срещу испанския Валенсия с 86:77 в друга среща от деветия кръг на най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол и след четвъртия се пореден успех оглави класирането с актив 7-2, колкото имат още сръбският Цървена звезда и израелският Апоел Тел Авив.

Домакините водеха с 3 точки след 30 минути игра – 61:58 и с по-категорична последна четвърт Жалгирис надделя. Силвен Франсиско беше най-резултатен за победата на литовския тим с 15 точки, 2 борби и 7 асистенции.

Реал Мадрид ликува в голямото испанско дерби при гостуването си на Барселона със 101:92, като записа втори пореден успех и продължава с актив 5-4 на пета позиция. След двете си победи в предишните си мачове каталунският град допусна четвърта загуба в надпреварата и вече има същия баланс 5-4 на девето място в подреждането.

Гостите имаха аванс от 85:69 преди четвъртата част, в която Барселона успя само да намали пасива си. Трей Лайлс се отличи с 29 точки за Реал Мадрид, а за домакините Уил Клайбърн завърши с 19 точки.

В последния двубой от кръга италианският Армани Олимпия Милано се наложи над Анадолу Ефес с 97:93 след продължение като гост в Турция. Олимпия постигна втора поредна и общо четвърта победа, а отборът от Истанбул претърпя втора поредна и общо шеста загуба от началото на сезона.