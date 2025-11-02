Подробно търсене

Ива Кръстева
Везенков реализира 27 точки при победата на Олимпиакос над Ираклис в среща от баскетболното първенство на Гърция
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Атина,  
02.11.2025 15:15
 (БТА)

Българският национал Александър Везенков реализира 27 точки при победата на Олимпиакос над Ираклис със 103:87 (22:23, 28:17, 26:27, 27:20) в среща от петия кръг на баскетболното първенство на Гърция.

Победата беше пета поредна за Везенков и съотборниците му, които оглавяват временното класиране с 10 точки.

Българинът започна като титуляр и стана най-резултатен с 27 точки и добави 4 борби, 1 асистенция, 1 отнета топка и 1 чадър.

След равностойна първа част домакините взеха инициативата, поведоха с 50:40 на почивката и до края доминираха.

За успеха Донта Хол добави 23 точки, а за Ираклис по 20 точки вкараха Закеус Дарко-Кели и Джъстин Райт-Форман.

За Олимпиакос предстои домакинство на Партизан (Сърбия) в Евролигата на 7 ноември, а два дни по-късно е срещата от местното първенство с Кардицас.

 
 

/ИК/

