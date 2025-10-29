Александър Везенков вкара 17 точки при загубата на Олимпиакос от Монако в Евролигата

Българският национал Александър Везенков вкара 17 точки и овладя шест борби при поражението на Олимпиакос с 87:92 от Монако в последния мач от седмия кръг в Евролигата по баскетбол за мъже.

В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея гостите от Княжеството показаха отлична стрелба от тройката, като вкараха при 10 от 24-те си опита от далечна дистанция. За сравнение домакините успяха при едва 4 от 22 шута от дистанция, а и повечето грешки на Олимпиакос също натежаха в края на мача.

До почивката играта вървеше кош за кош, като след 20 минути игра шампионът на Гърция водеше с 38:37.

През второто полувреме обаче Монако, който игра във финала на Евролигата през миналия сезон, започна да трупа преднина най-вече чрез звездите си Майк Джеймс и Алфа Диало. Преднината на баскетболистите на Василис Спанулис стана двуцифрена при 64:54 и се задържа такава до 84:74.

В края на двубоя Олимпиакос опита финален щурм и домакините не бяха далеч от изравняването. При оставащи 20 секунди Тайсън Уорд имаше възможност да изравни, но останал непокрит за стрелба от тройката не успя да намери целта.

Най-резултатен за победителите от Монако бе Алфа Диало с 27 точки. Майк Джеймс прибави 23 точки и 10 асистенции. С 10 точки завърши Ели Окобо.

За Олимпиакос Тайлър Дорси реализира 23 точки, а Никола Милутинов приключи с 14.

В класирането вицешампионите от Монако заемат седмо място с 4 победи и 3 загуби. Със същия актив Олимпиакос е на пета позиция. Едноличен лидер с 6 победи и само едно поражение е новакът в Евролигата Апоел Тел Авив, който по-рано тази вечер се наложи в София над Партизан с 97:84.