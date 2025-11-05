Подробно търсене

Баскетболният национал Коди Милър-Макинтайър изигра нов силен мач за седмия пореден успех на Цървена звезда в Евролигата

Кремена Младенова
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Белград,  
05.11.2025 23:09
 (БТА)

Българският национал Коди Милър-Макинтайър и неговият клубен тим Цървена звезда надигра Панатинайкос с 86:68 като домакин в сръбската столица Белград в среща от деветия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Успехът беше седми пореден за Цървена звезда, който излезе начело във временното класиране в надпреварата, изпреварвайки литовския Жалгирис и израелския Апоел Тел Авив, който са с мач по-малко. Поражението беше второ поредно и общо четвърто за гръцкия гранд, който заема осма позиция.

Американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър беше сред двамата най-резултатни за домакините от Цървена звезда. Гардът завърши с 14 точки, 9 борби и 7 асистенции за 33 минути на терена, а съотборникът му Чима Монеке завърши с 14 точки, 8 борби и 3 асистенции.

Домакините имаха превъзходство през целия двубой, като на почивката резултатът беше 46:32, а преди последните 10 минути сръбският отбор водеше с 67:40 след още по-категорична трета част.

Костас Слукас се отчете с 16 точки, 4 борби и 2 асистенции за Панатинайкос.

За състава на Цървена звезда предстои гостуване на Будучност в Черна гора в двубой от Адриатическата лига на 8 ноември, а три дни по-късно сръбският отбор ще гостува на Дубай Баскетбол в поредния кръг на Евролигата.

Останалите срещи от деветия кръг в Евролигата предстоят в четвъртък и петък, като Олимпиакос на Александър Везенков посреща Партизан на 7 ноември.

/КМ/

Към 23:52 на 05.11.2025

