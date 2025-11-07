Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Водачът на автомобила с мигранти, катастрофирал в Бургас, е румънски гражданин, той е задържан
В сградата на Регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП) - Бургас се провежда брифинг. Поводът е инцидент с автомобил, при който загинаха шестима мигранти, а други четири души са ранени. На снимката: началникът на отдел "Охранителна полиция и КАТ" към Областна дирекция на министерство на вътрешните работи (ОДМВР) - Бургас комисар Марин Димитров.Снимка: Христо Стефанов/БТА
Бургас,  
07.11.2025 12:20
 (БТА)

Водачът на автомобила, превозвал мигранти и катастрофирал в Бургас, е румънски гражданин, той е задържан. Това съобщи директорът на Регионална дирекция "Гранична полиция"– Бургас Лъчезар Момчев. По думите му към момента текат процесуално-следствени действия и не може да бъде разкрита информация за казаното от водача по време на разпита.

През последно време по-голяма част от трафикантите са чужди граждани – предимно молдовски и румънски, посочи Момчев и добави, че "каналджията" е млад мъж.

На този етап не мога да потвърдя дали е криминално проявен, уточни той.

Според първоначалните данни загиналите мигранти са починали вследствие на удара на автомобила в билборд, след което колата е паднала в езерото Вая. Пострадалите мигранти са били приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, където са им направени пълни медицински изследвания. За БТА от болницата казаха, че всички са изписани в добро състояние.

Момчев посочи още, че мигрантският натиск в района не се засилва, а напротив – значително е намалял.

Началникът на "Охранителна полиция и КАТ" към Областната дирекция на МВР в Бургас комисар Марин Димитров съобщи, че в операцията по задържането са участвали служители на "Гранична полиция" и на МВР. При подаване на сигнала  екипи на полицията в Бургас са били разположени на ключови места от навлизането на автомобила по бул. "Тодор Александров"до излизането му от града.

Общо пет екипа са били позиционирани по трасето, подготвени да използват ленти за принудително спиране. Мястото, където е била поставена лентата, е избрано така, че служителите да имат видимост върху приближаващия автомобил – прав и осветен участък, уточни комисар Димитров. Той добави, че водачът е направил опит да избегне вече поставената лента с шипове. В този момент автомобилът е станал неуправляем и е катастрофирал, при което са загинали шестима души.

/ЛРМ/

